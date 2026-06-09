Fans, die an der Xbox Games Showcase in Los Angeles teilgenommen haben, erhalten kostenlose 25th Anniversary Edition Konsolen

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Während Fans zu Hause auf YouTube und Twitch eine unterhaltsame Präsentation genießen, profitieren diejenigen, die das Glück haben, nach Los Angeles zu reisen, um die Xbox Games Showcase live zu sehen, von einigen weiteren Extras zu diesem Moment, etwa Xbox-Manager und wichtige Persönlichkeiten, die vor und nach dem Showcase auf der Bühne in einem physischen Veranstaltungsort auftreten, um mehr über Xbox zu sprechen.

Zu diesem Zweck erschienen nach der Showcase am Sonntag sowohl Xbox-Chefin Asha Sharma als auch Xbox Game Studios-Chef Matt Booty, um über das Event zu sprechen, aber auch um mit den treuen anwesenden Fans zu interagieren. Dies wurde vom X-Nutzer IdleSloth festgehalten, und es ist ein Moment, den man nicht verpassen sollte, denn während dieses Auftritts in der Bühne enthüllte Sharma, dass alle 'Fans' im Publikum später in diesem Jahr eine 25-jährige Jubiläums-Xbox Series X-Konsole zu sehen bekommen, wenn sie startet.

Die Konsole ist eines der wenigen Special Edition-Modelle, wobei dieses in einem transparenten Grün mit passendem Controller erhältlich ist. Sie ist darauf ausgelegt, der Geschichte der Marke Tribut zu zollen, und hier können Sie mehr davon sehen.

Bei der Bekanntgabe dieser Nachricht sagte Sharma: "Wie stehst du zur grünen 25th Anniversary Xbox? Nun, das ist meine erste Showcase, und ich weiß, dass so viele von euch seit 25 Jahren bei uns sind, also wenn ihr nach unten schaut und 'Fächer' auf eurem Abzeichen habt, bekommt ihr später dieses Jahr einen kostenlos."

Wirst du versuchen, später in diesem Jahr eine Xbox Series X zum 25-jährigen Jubiläum zu kaufen?