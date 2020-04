Fans bauen Mario, Zelda und Pokémon in Animal Crossing: New Horizons nach

Mit dem neuen Animal Crossing: New Horizons hat Nintendo genau ins Schwarze getroffen, denn die Spieler auf der ganzen Welt lieben den verträumten Titel (allein in Japan konnte das Game innerhalb von drei Wochen über drei Millionen Spiele verkaufen, berichtet VG247). Etwas an dem die Fans immer größeren Spaß haben, ist die Möglichkeit Felder im Spiel mit eigens erstellten Designs zu verschönern. Manch einem hilft das dabei, eigene Wege zu kreieren oder einem Ort das gewisse Etwas zu verleihen, andere schaffen damit ganz eigene Welten.

Wie weit diese Möglichkeiten reichen, das sehen wir derzeit in Internetforen und auf den sozialen Medien. Nutzer teilen auf diversen Plattformen ihre Kreationen, die Nintendos Lebenssimulation teils in ein anderes Spiel verwandeln. Auf Reddit teilte ein Nutzer schon vor Wochen eine detailgetreue Nachbildung von Hyrule aus Link to the Past, während wir auf Twitter einen Riesen-Mario-Fan gesehen haben, der gesamte 2D-Level oberflächlich nachbaut. Besonders spannend fanden wir einen Content-Creator auf Youtube, der die Welt von Pokémon Gold/Silber mit großem Aufwand auf seiner Trauminsel nachbildete und in seinem Video bewies, dass man mit Animal Crossing selbst auf ungewöhnliche Art und Weise Spaß haben kann.