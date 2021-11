Fans bauen Bloodborne-Intro in PS1-Optik nach, spielbar ab Januar

FromSoftware ist noch eine Weile mit Elden Ring beschäftigt und deshalb bleibt der Community nichts anderes übrig, als sich mit den vielen Kopien des japanischen Erfolgsrezepts auseinanderzusetzen oder sich Mods für die bestehenden Spiele der Reihe anzuschauen. An dieser Front gab es in den letzten Jahren einige Bewegung und Bloodborne ist das jüngste Beispiel. Fans haben das Intro des PS4-Titels in ein PS1-"Demake" verwandelt, das mit charmanter Pixeloptik daherkommt.

Dieses Bloodborne PSX wird am 31. Januar 2022 von einem Fan kostenlos auf dem PC veröffentlicht, um die geltenden Copyright-Rechte von FromSoftware nicht zu gefährden. Falls das Level tatsächlich erhältlich sein wird, könnt ihr bis zum Bosskampf gegen Pater Gascoigne spielen. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine und der Quellcode soll kurz nach der Veröffentlichung ebenfalls verfügbar sein.

Quelle: IGN.