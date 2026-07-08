Fangtopia wird später in diesem Jahr auch auf PS5 erscheinen und Switch 2

Der Entwickler Absolutely Games hat beschlossen, seinen kommenden gruseligen Builder-/Puzzle-Titel Fangtopia sowohl auf Konsolen als auch auf PC zu bringen, wenn er später in diesem Jahr vollständig erscheint. Zuvor nur für den PC versprochen, wurde nun bestätigt, dass das Spiel auch für PS5 und Nintendo Switch 2 erscheinen wird, wobei noch keine Nachricht über eine Xbox-Edition bekannt ist.

Uns wurde gesagt, dass die Konsolenversionen von Fangtopia alle gleichen Inhalte wie die PC-Version enthalten und gleichzeitig für jede jeweilige Konsolenplattform optimiert sind. Globale Bestenlisten werden sogar auf allen Versionen des Spiels vorhanden sein, sodass Fans unabhängig davon, wo oder wie sie spielen möchten, am Spaß teilnehmen können.

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Was Fangtopia zu bieten hat, gilt als ein "angstfreies" Projekt, bei dem das Ziel ist, ein Königreich aus einem Stapel von Hexfeldern zu erschaffen und letztlich Städte, Felder, Wälder, Berge, Bahngleise, Täler und mehr zu platzieren, die sich zu einem nahtlosen Ganzen verschmelzen. Die größte Herausforderung besteht darin, die besten Möglichkeiten zu finden, jedes Feld zu platzieren, da das Matching von Feldern zu Boni führt, einschließlich Orientierungspunkte, während das Land mit übernatürlichen Kreaturen wie Werwölfen, Geistern und Vogelscheuchen bevölkert sein kann.

Was das genaue Veröffentlichungsdatum von Fangtopia betrifft, so steht noch nicht bekannt, aber Absolutely Games sucht derzeit interessierte Fans, die sich für einen PC-Alpha-Playtest anmelden, wobei die Bewerbungen bis zum 14. Juli offen bleiben.