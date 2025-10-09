Schau dir SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi! an, um nochmal die Teenage Mutant Ninja Turtles zu sehen

HQ

Wenn ihr vorhabt, diesen Dezember ins Kino zu gehen, um SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi! zu sehen, werdet ihr vielleicht froh sein zu hören, dass der Film vor seinem Start mit einem animierten Kurzfilm unterstützt wird, der sich auf die Teenage Mutant Ninja Turtles konzentriert, insbesondere auf die jüngere Besetzung, die im letzten Mutant Mayhem Film vorgestellt wurde.

Dies wird kein Trailer für den nächsten Film der Reihe sein, sondern ein kompletter, eigenständiger Kurzfilm, der Home Alone 2: Lost in New York parodiert. Es heißt Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey, und was es bieten wird, könnt ihr unten einen Teaser für den Kurzfilm sehen.

Darin erledigen Leo, Raph, Mikey und Donny in letzter Minute einige Weihnachtseinkäufe und stellen dann fest, dass sie nun Gegenstand einer Merchandise-Linie sind, auf die sie nicht eingegangen sind, was dazu führt, dass sie nach New Jersey fahren müssen, um Antworten zu erhalten.

SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi! startet am 19. Dezember, falls ihr diesen Kurzfilm sehen möchtet.