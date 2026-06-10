Fang dir dank Whalefall eine neue Angst im Ozean ein

Für viele von uns sind der offene Ozean und die Tiefen darunter schon beängstigend genug. Das Gefühl des Unbekannten, der Dunkelheit, die Tatsache, dass man dort unten nicht atmen kann. Das summiert sich, und jetzt haben wir jedes Mal, wenn wir in ein Gewässer springen, etwas Neues, wovor wir Angst haben müssen, egal wie wahrscheinlich es tatsächlich passiert.

Wie uns der neue Slogan von Whalefall sagt: "Die Wahrscheinlichkeit, lebendig von einem Wal verschluckt zu werden, ist nicht null." Das bedeutet, dass unsere Hauptfigur einer der unglücklichsten Menschen der Welt ist, denn sie wird im Film von einem Pottwal verschlungen, mit nur begrenzter Zeit zur Flucht.

In den Hauptrollen sind Josh Brolin und Austin Abrams zu sehen, wobei letzterer sich auf die Suche nach den Überresten des Ersteren macht, was dazu führt, dass dieser vom Wal verschlungen wird. Der Trailer zeigt nicht, was danach passiert, aber es sieht für die Klaustrophobischen unter uns schon wie ein Albtraum aus. Schaut es euch unten selbst an und haltet Ausschau nach der Premiere von Whalefall im Oktober.