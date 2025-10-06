Fanatec stellt neues CSL-Lenkrad vor

HQ

Das alte McLaren 650S GT3-Rad des deutschen Sim-Racing-Giganten Fanatec gilt seit vielen Jahren als das beste Budget-Rad in der gesamten Sim-Racing-Welt und hier bei Gamereactor haben wir es lange Zeit genau so genannt. Jetzt hat Fanatec nicht mehr das Recht, das McLaren-Logo auf seinen Produkten zur Schau zu stellen, da der Autohersteller eine neue Vereinbarung mit Logitech unterzeichnet hat, was dazu geführt hat, dass Fanatec das Logo entfernt und ein paar sinnvolle Verbesserungen vorgenommen hat, und das Rad nun wieder herausbringt - mit einem anderen Produktnamen. Das neue Rad (das im Grunde alt ist, wie ich schon sagte) heißt Fanatec CSL Lenkrad GT3 und ist ab sofort für 229 US-Dollar erhältlich, was natürlich wieder ein brutal guter Preis ist.

Die offizielle Pressemitteilung: "Fanatec, eine Marke von CORSAIR und ein weltweit führender Anbieter von Sim-Racing-Hardware, kündigte heute die Einführung des CSL Lenkrad GT3 an, einem für Xbox entwickelten Lenkrad voller Funktionen. Das CSL Lenkrad GT3 setzt Maßstäbe für Erschwinglichkeit ohne Kompromisse. Der speziell angefertigte magnetische Schaltmechanismus im Rocker-Stil ermöglicht das Hoch- und Herunterschalten mit einer Hand. Analoge Schaltwippen bieten ein programmierbares Doppelkupplungssystem für präzise Starts aus dem Stand und können auch als handbetätigte Brems- und Gasalternative verwendet werden.

Das OLED-Display zeigt die Telemetrie des Spiels an, wie z. B. den gewählten Gang oder die aktuelle Geschwindigkeit, und bietet Zugriff auf das Fanatec Tuning Menü, um die Hardware-Einstellungen über den 7-Wege-FunkySwitch anzupassen. Neun Tasten, zwei 2-Wege-Kippschalter und zwei 12-Wege-Multi-Positionsschalter runden die Eingabemöglichkeiten ab. Dieses Rad wurde für Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen entwickelt und ermöglicht die Kompatibilität mit Xbox auf allen angeschlossenen Fanatec-Hardware."