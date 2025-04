"Oh, das ist eine Menge Plastik!" Das war mein erster Gedanke, als ich das neue Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite Steering Wheel ausgepackt habe. Aber dann dachte ich über den Preis nach. 349 Pfund. Das bedeutet, dass es sich um ein Budgetprodukt und eines der billigsten Spezialräder auf dem Markt handelt, und aus dieser Perspektive ist dieses Lenkrad vor allem erschwinglich, aufregend und gut gebaut.

Das Design ist wunderschön, weil Porsche dahinter steckt.

Für alle, die es nicht wissen, handelt es sich um den Nachbau eines Vision GT Rades, und für alle, die seit dem Gran Turismo 5 im Koma liegen, ist Vision GT ein Modellprogramm, bei dem die weltweit führenden Sportwagenhersteller die Chance bekommen, ihre polygonbasierten Traumautos zu gestalten, die exklusiv im Spiel veröffentlicht werden. Ferrari, Bugatti, Lamborghini, McLaren und Porsche haben alle supercoole Fantasy-Kreationen im Rahmen des Vision GT -Projekts auf den Markt gebracht, und es ist eine Freude, die Möglichkeit zu haben, das Porsche Vision GT Auto in Gran Turismo 7 mit dem Lenkrad des Autos zu steuern.

Porsche über Vision GT:

"Der Porsche Vision Gran Turismo verfügt über vertraute Elemente der Vorgängermodelle des Unternehmens, aber mit einem ausgeprägten futuristischen Flair. Das Auto wurde mit traditionellen Sportwagen-Proportionen entwickelt, die sich durch eine niedrige Fahrhöhe und einen breiten Stand auszeichnen. Neben einer geschwungenen Motorhaubenlinie und einem ausgeprägten Frontspoiler wurden die Scheinwerfer des Autos in den Stoßfänger integriert, um ein reines, schnörkelloses Gesicht zu schaffen, das leicht an den Taycan erinnert, was angemessen ist, da der Porsche Gran Turismo ein vollwertiges Elektrofahrzeug ist. Das Heck wird durch ein schlichtes, schmales Rückleuchtenband hervorgehoben, das sein Design an den 911 und Taycan anlehnt. Ein ähnliches Thema findet sich im Innenraum wieder, wo viele bekannte Porsche-Designelemente zu finden sind. Das gebogene Hologramm-Display, das über dem Lenkrad zu schweben scheint, ist strategisch positioniert. Die niedrige Sitzposition vermittelt dem Fahrer das Gefühl, direkt auf der Straße zu sein, und sorgt gleichzeitig für einen niedrigen Schwerpunkt. Schauen Sie sich die hier verwendeten Materialien genau an und Sie werden feststellen, dass sie alle einen hohen Detaillierungsgrad aufweisen."

Die Knöpfe sind aus Kunststoff, aber das ist zu erwarten, wenn ein von Porsche lizenziertes Speziallenkrad dieses Kalibers für mickrige 349 Pfund verkauft wird.

Werbung:

Die Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite misst 310 Millimeter und basiert auf einem Aluminiumskelett. Er ist mit dem neuen, patentierten Spezialmaterial Tactaris von Fanatec überzogen, einer Art Alcantara (Mikrofasergewebe mit Wildleder-Haptik) mit besserer Schweißbeständigkeit und Haltbarkeit (laut Hersteller selbst). Es gibt acht Drucktasten auf der Vorderseite, Hall sensorbasierte, magnetische Schaltwippen auf der Rückseite, einen flippigen Schalter für die Menüauswahl und sieben Einstellräder. Es gibt auch ein kleines OLED-Display mit einem Durchmesser von 1,7 Zentimetern, das anzeigt, welchen Gang Sie eingelegt haben, und es ist zusammen mit dem QR2 Lite von Fanatec verpackt.

Die Schaltwippen sind fantastisch.

Anfangs hatte ich das Gefühl, dass die Oberseite des Griffs, wo ich meine Daumen aufsetzte, zu eckig war, bevor ich die Software in unserem Fanatec DD Extreme aktualisierte, dass sie nach nur etwa zehn Runden scheuern würde. Es ist jedoch beabsichtigt, dass der Griff bei der Verwendung dieses Rades etwas niedriger sein sollte, was nach zwei Runden um Suzuka offensichtlich wurde, da die Paddel auf der Rückseite ebenfalls so positioniert sind, dass der Griff ein wenig anders ist als beispielsweise an meinem Fanatec Podium BMW Motorsport GT4 M4 -Laufrad, das mein absoluter Favorit ist. Ich mag das ergonomische Denken hier und schätze es, dass Fanatec und Porsche etwas anderes machen wollten.

Das kleine OLED-Display ist glatt und skurril.

Werbung:

Die Schaltwippen sind fantastisch. Sie sind kleiner, als ich erwartet hatte, und sie haben dank festerer Magnete einen unmittelbareren "Klick", aber es funktioniert ohne Probleme und passt perfekt zur Größe und zum Grip des Rades. Die Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite bietet ein einzigartiges Schaltgefühl, von dem ich nicht dachte, dass es mir so gut gefallen würde, wie ich es tue, und es ist genial, Hall -Sensoren in sie einzubauen.

Das Porsche Vision GT ist nur in Gran Turismo 7 verfügbar.

Es gibt jedoch Dinge, über die man sich beschweren kann. Die Knöpfe auf der Vorderseite fühlen sich für meinen Geschmack zu plastisch an, aber angesichts des Preises gibt es wenig Grund zur Beanstandung. Stattdessen liegt es in meiner Verantwortung, es so zu sagen, wie es ist: Die Tatsache, dass dieses Rad für 349 Pfund gekauft werden kann, fühlt sich sehr großzügig von Fanatec an in einer Zeit, in der ein völlig gewöhnliches Rad mit einem gewöhnlichen Tastenarray doppelt so viel kostet, von vielen verschiedenen konkurrierenden Herstellern. Es sollte gesagt werden, dass es sich um ein Nischenprodukt handelt. Klar, es kann für jedes Spiel verwendet werden und klar, es fühlt sich toll an, das GT3 Porsche in Assetto Corsa Competizione damit in den Händen zu steuern, aber das Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite ist grundsätzlich dazu gedacht, mit Gran Turismo 7 und nur Gran Turismo 7 verwendet zu werden, da es zu einem ganz bestimmten Auto gehört, das es nur in diesem Spiel gibt. Das Porsche Vision GT beherbergt im Bestseller von Polyphony Digital einige Sonderfunktionen, die nur bei diesem Lenkrad zur Geltung kommen und umgekehrt. Auf diese Weise ist der Einsatzspielraum extrem begrenzt und schmal, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um ein wirklich beeindruckendes Sim-Racing-Rad handelt.