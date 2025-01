2.000 € (inkl. MwSt.) und Versand für ein Sim-Racing-Lenkrad sind absurdes Geld. Fast 2.200 € für ein Rad, das weder mit einer Lenkradbasis noch mit Pedalen oder anderen Teilen ausgestattet ist, die zum Fahren eines Rennwagens in Spielen wie Assetto Corsa oder Automobilista 2 erforderlich sind. Es besteht kein Zweifel, dass das heiß erwartete Bentley-Lenkrad von Fanatec ein reines Luxusprodukt für eine Nischenzielgruppe ist, und ich gehöre zu den fanatischen Sim-Racing-Narren, die sich seit fast zwei Jahren danach sehnen, dies auszuprobieren. Denn genau wie das Fanatec Podium BMW Motorsports M4 GT3 Lenkrad ist auch dieses Rad kein Plastik-Gimmick, kein Nachbau, der "aussieht" wie ein echtes Lenkrad aus dem Rennwagen. Dies ist das echte Lenkrad, von dem echten Bentley Continental GT3 Auto, das in der GTWC verwendet wurde (Bentley hat sich inzwischen zurückgezogen). Das ist das Lenkrad, das Steven Kane und Andy Meyrick in dem Auto benutzten, das auf Strecken wie Spa und Imola gefahren wurde, und das fällt sofort auf, wenn man es aus der riesigen Box nimmt, in der es geliefert wird.

Es gibt viel Farbe, genau wie beim echten Bentley-Rennwagen, wo ein Teil der Anforderungen der Fahrer während der Designphase klare, große, bunte Knöpfe waren, um das Rätselraten aus dem Rennen zu nehmen.

Der Fanatec Podium Bentley GT3 besteht aus Magnesium, Kohlefaser und Aluminium, misst 31 Zentimeter in der Breite und wiegt 1,9 Kilogramm. In der Mitte befindet sich ein runder LCD-Touchscreen mit 800 x 800 Pixeln, der auf einem Gyroskop montiert ist (gesteuert von einem ARM Cortex A53 Mikrochip), der es ihm ermöglicht, sich in Echtzeit zu zentrieren, egal wie man das Lenkrad dreht, genau wie im Fall von Mozas Vision GS Steering Wheel. Um den Bildschirm herum befindet sich ein Rahmen aus Carbon-Verbundwerkstoff und darüber befinden sich neun programmierbare Drucktasten, zwei flippige Schalter und zwei größere Aluminiumknöpfe, mit denen Sie die gewünschte Bremsbalance und Traktionskontrolle einfach einstellen können, ohne den Halt am Lenkrad zu verlieren. Hinten befinden sich Fanatecs verstärkte Versionen ihrer beliebten Podium Paddel (natürlich magnetisch), darunter zwei kleinere, vollanaloge Paddel (mit eingebauten Hall Sensoren), um unter anderem die Kupplung zu steuern.

Es besteht kein Zweifel, dass es sich um ein sehr, sehr üppiges Produkt handelt. "Scheuen Sie keine Kosten", wie der Schöpfer von Jurassic Park, John Hammond, einst sagte. Fanatec hat alle Register gezogen und das merkt man. Direkt nach dem Auspacken fühlt sich dieses Lenkrad sehr langlebig, teuer und vollgestopft mit robusten Tasten und Funktionen an, und auch der Formfaktor ist gut. Für mich, jemanden mit großen Händen, fühlt es sich im Vergleich zum Fanatec Podium BMW Motorsports M4 GT3 etwas klein an, aber Gamereactor's Hardware-Autor Fredrik Lindman, der eher "normale" große Hände hat, hält es in Bezug auf Griff und Breite/Größe für einfach perfekt. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich die neuen hinterleuchteten Drucktasten, die sich oben befinden, woanders platziert. Ich hätte mir gewünscht, dass die Griffe weiter oben sind und meine Hände im Vergleich zum Rest des Rigs etwas tiefer nach unten kommen. Dies ist auch eine kleine Beschwerde meinerseits, die unter anderem die Asetek Invicta Formula Steering Wheel betrifft, bei der die Griffe für meinen Geschmack viel zu tief im Lenkrad sitzen.

Die Paddel sind super und der QR2 Schnellspanner ist immer noch der beste.

Abgesehen davon sind die Griffe, die mit Alcantara bezogen sind, super bequem und haben genau die richtige Dicke. Die Schaltwippen sind brillant, obwohl ich die etwas dünneren Schaltwippen am BMW-Lenkrad in der gleichen Preisklasse besser finde. Ich mag auch den LCD-Bildschirm in der Mitte. Es ist cool, wie bei einem Koenigsegg Jesko ein permanent zentriertes Display in der Mitte des Lenkrads zu haben, das die Gangwahl, die Motordrehzahl und die Rundenzeiten anzeigt, aber ich hätte gerne meine eigenen Grafiken hier anpassen können, da die von Verdana beeinflussten Designelemente von Bentley nicht wirklich zu meiner schriftbesessenen Grafikdesigner-Persönlichkeit passen. Im Großen und Ganzen ist der Bildschirm jedoch in Ordnung. Es ist nicht super brauchbar, da man während der Fahrt selten Zeit hat, auf das Lenkrad zu schauen und die kleinen Zahlen zu lesen, aber es funktioniert sehr gut und reagiert unglaublich schnell auf die Drehung des Lenkrads und zentriert den Bildschirm immer mit guten Ergebnissen.

Auf der Rückseite befindet sich der absolut geniale QR2-Schnellspanner von Fanatec, der (wie immer) auf Krontec QR basiert und meiner Meinung nach der beste in der Sim-Racing-Welt ist. In Fanalab ist es auch super einfach zu sehen, was eingestellt werden kann, und die Box enthält einen kleinen Adapter, mit dem Sie die Lenkradsoftware über USB-C aktualisieren können. Sie erhalten auch eine Wandhalterung für diejenigen, die ihren Sim-Racing-Raum mit diesem Luxuslenkrad dekorieren möchten, und einen gut durchdachten Tischständer, der dieses Rad zu einem stilvollen Herzstück des Interieurs macht. Wenn Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel einstecken, können Sie das Lenkrad außerdem als sehr teure Tischuhr mit einem auffälligen (und offiziellen) Bentley-Zifferblatt verwenden.

Der runde LCD-Bildschirm ist schlank und faszinierend, bringt aber im eigentlichen Rennen wenig.

Als GT3-Liebhaber und Sim-Racing-Fanatiker ist es natürlich unmöglich, keine Vorliebe für dieses sehr teure Premium-Lenkrad zu empfinden. Echtes Rennmaterial, das für Sim-Racing verwendet werden kann, ist für mich immer reizvoll, auch wenn ich nie die Chance haben werde, ein Bentley Continental GT3 Auto anzufassen. Es liegt wahrscheinlich hauptsächlich an der Idee, so zu tun, als würde ich einen Rennwagen fahren, aber ein echtes Rennlenkrad zieht mich immer noch an. Fanatec Podium Bentley GT3 ist sehr gut, gut durchdacht, aufwendig und schneidet bei den Tests, die wir hier bei Gamereactor durchgeführt haben, extrem gut ab. Ich bevorzuge eindeutig das Fanatec Podium BMW Motorsports M4 GT3 und halte den kreisförmigen Bildschirm in der Mitte für unnötig, aber gleichzeitig ist es derzeit schwierig, ein einzigartigeres Sim-Racing-Lenkrad zu finden.

