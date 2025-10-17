Fanatec hat gerade sein neues Flaggschiff Podium DD vorgestellt

HQ

Sim Racing Expo 2025 hat gerade in Dortmund begonnen und Fanatec hat heute Morgen mit der Enthüllung ihres kommenden Flaggschiff-Lenkrads namens Podium DD begonnen, das die Fanatec Podium DD1 und DD2 (die jetzt fünf Jahre alt sind) ersetzen wird.

Der Podium DD beherbergt einen brandneuen, in Deutschland gebauten Servomotor mit einer Spitzenleistung von 33 Nm und einem anhaltenden Drehmoment von 25 Nm. Neben viel Leistung und passiver Kühlung ist der Formfaktor der gleiche wie beim Clubsport DD, aber mehr als doppelt so leistungsstark.

Fanatec hat auch weiterhin mit Fullforce gearbeitet, was eine Art haptischer Feedback-Effekt ist, der zu den üblichen Force-Feedback-Effekten hinzugefügt wird. Die Lenkradbasis wird zum ersten Mal auch mit einer zehn Zentimeter langen Verlängerung der Lenkstange ausgestattet sein, die ein besseres Sichtfeld und eine bessere Fahrposition mit dem Rad näher an der Karosserie ermöglicht.

Wir kennen den Preis noch nicht, aber wir schätzen etwa 1.500 US-Dollar. Der Verkauf beginnt im ersten Quartal des nächsten Jahres, und Sie können sich unten eine Zusammenfassung der Funktionen ansehen.