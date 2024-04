Fanatec ernennt neuen CEO, um Versandprobleme anzugehen

HQ

Wenn Sie ein Simracing-Fan sind, wissen Sie, dass das Angebot an erstklassiger Hardware und Produkten auf eine Handvoll Marken verteilt ist, und Fanatec nimmt eine der Top-Positionen (wenn nicht sogar die Top-Positionen) unter ihnen ein. Aber seit einiger Zeit scheint es, dass die Probleme bei der Erfüllung der Produktlieferungen über das Finanzielle hinaus ihren Tribut fordern, und viele Fahrsimulator-Enthusiasten haben das Gefühl, dass die Marke etwas von Ihrem Touch verloren hat.

Aus diesem Grund verschickten die offiziellen Konten von Fanatec Ende letzter Woche eine Erklärung, in der ein Wechsel in der Führung des Unternehmens angekündigt wurde. Der Verwaltungsrat hat Andres Ruff zum neuen CEO ernannt. Ruff kommt aus der Logistik sowie aus der Restrukturierung und Optimierung mittelständischer Unternehmen und hofft, mit seiner Führung die Probleme des Versands so schnell wie möglich lösen zu können. Ruff nutzte die Gelegenheit, um sich vorzustellen und sein Ziel an der Spitze des Unternehmens zu verdeutlichen.

"Hallo Fanatec-Fans! Ich freue mich darauf, zu Fanatec zu kommen und mit diesem leidenschaftlichen Team zusammenzuarbeiten. Im Moment ist es meine Priorität, die Lieferprobleme anzugehen, die aufgrund der überwältigenden Nachfrage entstehen. Seien Sie versichert, dass wir fleißig daran arbeiten, zu einem optimalen Betrieb zurückzukehren. Sobald sie gelöst sind, werden wir unsere Energie darauf konzentrieren, außergewöhnliche Rennsimulationshardware zu entwickeln."

Fantec verabschiedet sich damit von seinem Gründer und bisherigen Präsidenten Thomas Jackermeier, dem sie für seine Verdienste und seine einzigartige Vision danken, die Fanatec weltweit an die Spitze des Simracing gebracht hat.

Die vollständige Pressemitteilung können Sie unten lesen.