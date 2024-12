Sim-Racing-Handbremsen sind vielleicht das am wenigsten komplizierte Zubehör in unserem gesamten mittlerweile gigantischen, überkomplizierten und mega teuren Rennwagen. Schließlich handelt es sich im Grunde nur um einen Griff, der zu einem einfachen Mechanismus führt, bei dem ein Kolben auf eine Gummidichtung drückt, die dann von einem Wägezellensensor gelesen wird, der die Kraft misst, die Sie ausüben, wenn Sie den Handbremsgriff ziehen. Hier bei Gamereactor haben wir in den letzten vier Jahren über zehn verschiedene Modelle getestet und unser Favorit ist immer noch das Heusinkveld Handbrake. Es ist fantastisch. Die nächstbeste ist die Variante von Simlab, die genau so viel kostet wie Fanatecs heiß erwarteter Nachfolger ihrer geschmähten ursprünglichen Handbremse.

Er kann "liegend" und "stehend" montiert werden, aber es gibt keine Löcher oder Halterungen an der Unterseite, was bedeutet, dass er nicht direkt stehend auf einem Aluminiumprofil montiert werden kann.

Das Fanatec Clubsport Handbrake V2 ist ein völlig neues Modell. Es hat ein neues Design, eine neue Mechanik, einen neuen Formfaktor und eine bessere Funktionalität. Er kostet 200 € zzgl. Versand und enthält im Gegensatz zu seinem Vorgänger einen Wägezellensensor. Die gesamte Handbremse ist aus CNC-gefrästem Stahl und Aluminium gefertigt und verfügt über ein paar Einstellmöglichkeiten, die ich so noch nie bei einer Handbremse dieser Art gesehen habe. Der Hebel selbst wird nicht in der Box montiert, in der er geliefert wird, sondern von Ihnen angeschraubt und ist mit drei verschiedenen Positionen an der Unterseite ausgestattet, was bedeutet, dass Sie die Richtung des Handbremshebels selbst in wenigen Sekunden leicht auswählen können.

Ein weiteres, weniger gelungenes Detail in Bezug auf die Einstellbarkeit ist das Metallrad im Inneren der Bremse, mit dem Sie den gewünschten Druck auf die Gummibeläge einstellen können. Das Problem dabei ist, dass Fanatec sich dafür entschieden hat, diesen Ring im Inneren der Bremse unter dem Metallgehäuse zu verstecken, das daher jedes Mal mit Allen M4s abgeschraubt werden muss, wenn Sie den Widerstand einstellen möchten. Das ist vielleicht keine Katastrophe, aber es ist sehr schlecht durchdacht und verursacht Kopfschmerzen, die ich einfach nicht will. Wenn ich zum Beispiel zwischen Dirt Rally 2.0 und Automobilista 2 wechsle und in zwei verschiedenen Spielen einen WRC R5 gegen einen Rallycross-Prototyp tausche, möchte ich unterschiedlich viel Widerstand in meiner Handbremse, um die Realität nachzuahmen. Dazu muss ich entweder meine Handbremse abschrauben und sie offen lassen, wobei die Mechanik freiliegt, oder die Schrauben viermal ein- und ausdrehen, um die Änderungen vorzunehmen. Fanatec hätte wie Heusinkveld und Simlab das Rad, das den Widerstand einstellt, außerhalb des Metallgehäuses selbst platzieren sollen.

Deutlich besser als sein Vorgänger, aber nicht so gut wie das Modell von Heusinkveld oder Simlab.

Werbung:

Ein weiterer Teil dieser Bremse, den ich nicht wirklich mag, ist, dass sie zu groß ist, sie nimmt zu viel Platz ein. Fanatec hat beabsichtigt, es an der Seite ihres eigenen Getriebes zu montieren, aber diese Box wurde vor langer Zeit ersetzt, da ich das Gefühl habe, dass sie etwas locker und zu weich ist (obwohl sie immer erschwinglich war). Als Ergebnis habe ich die Fanatec Clubsport Handbrake V2 auf eine gebogene Platte geschraubt, die ich neben meiner sequentiellen Moza Racing Box auf der linken Seite des Rigs angebracht habe und dort nimmt sie etwa 40% mehr Platz ein als die Variante von Heusinkveld oder Simlab. Fanatec hätte die Mechanik verkleinern und den Abstimmregler außerhalb der Box selbst platzieren sollen.

OK, aber Fanatec kann es besser.

Aber abgesehen von diesen Mängeln ist es eine völlig okaye Handbremse. Der Griff ist lang und gut, der Griff ist sinnvoll gestaltet, obwohl ich das dicke Gummi gleich entfernt habe. Ich mag das Gefühl, es ist möglich, den Federweg und den Widerstand auf eine klar und leistungsfähige Weise anzupassen, und es drückt mehr als ausreichend, nachdem es kalibriert wurde. Für mich führt jedoch kein Weg an der Tatsache vorbei, dass sowohl die Alternative von Heunsinkveld als auch die von Simlab intelligentere und erschwinglichere Handbremsen sind, die auch keinen speziellen Adapter benötigen, um direkt an Ihren Computer angeschlossen zu werden. Fanatec möchte, dass Sie Ihre Fanatec Clubsport Handbrake V2 an Ihren Fanatec Lenkradstand anschließen. Wenn Sie keinen haben, müssen Sie den USB-Adapter für 20 € kaufen.