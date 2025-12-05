Fan-Projekt zur Remasterung und Vereinigung von The Elder Scrolls IV und V, Skyblivion, verschoben bis 2026

HQ

Das Mod-Projekt zur Vereinigung und Aktualisierung der letzten beiden großen Singleplayer-Singleplayer-Spiele von The Elder Scrolls, Oblivion und Skyrim, hat in diesem Jahr große Fortschritte gemacht. Im September bot Skyblivion, wie es genannt wird, 15 Minuten Spielzeit, und es sah wirklich so aus, als würde 2025 das Veröffentlichungsjahr des Mods werden, der seit 2017 oder vielleicht sogar noch früher in Entwicklung ist. Aber jetzt wissen wir, dass das nicht mehr der Fall sein wird.

Denn in einem neuen Entwicklertagebuch hat der Projektleiter des Mods, 'Rebelzize', die Verzögerung von Skyblivion auf 2026 bestätigt. "Auch wenn das Spiel am besten ist, haben wir noch einige letzte Herausforderungen zu meistern, die noch etwas mehr Zeit brauchen."

Allerdings, und um die schlechte Nachricht zu beschönigen, hat der Entwickler uns auch über den aktuellen Stand des Mods informiert, und die Erstellung der Weltkarte ist "zu 100 % abgeschlossen". Tatsächlich haben sie es auf ihrer offiziellen Website geteilt, und es ist ein unterhaltsames, interaktives Erlebnis. Das Ziel ist es, die Entwicklung von Missionen und Ähnlichem später in diesem Kalenderjahr abzuschließen und die Zeit bis zur Veröffentlichung 2026 damit zu verbringen, Fehler und Fehler zu verbessern.

"Es gibt keine feste Frist dafür, da ich vermute, dass wir bis zum Starttag daran arbeiten werden." Hoffen wir, dass dies das ultimative Elder Scrolls-Erlebnis wird, auf das wir alle gewartet haben. Zumindest bis The Elder Scrolls VI in ein paar Jahren erscheint.

Willst du nächstes Jahr Skyblivion ausprobieren?