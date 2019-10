Der deutsche Umgebungs-Artist Fabian Denter arbeitet seit über einem Jahr daran, das Theater im Lindblumer Stadtteil von Final Fantasy IX in der Unity-Engine darzustellen. Diese Woche teilte er das Ergebnis seiner monatelangen Arbeit auf Youtube und zeigt uns damit, wie schön das Spiel aussehen könnte. Auf dem Polycount-Portal könnt ihr die Produktion der Umgebung im Schritt-für-Schritt-Durchlauf nachverfolgen.

Final Fantasy IX sei das erste Spiel gewesen, in das sich der Nordreinwestpfähler verliebt habe, schreibt DSOGaming. Als Kind bewunderte er die vorgerenderten Hintergründe und beschloss schließlich, die heutigen Technologien zu nutzen, um das Ganze in Echtzeit zu erstellen. Da die originalen Texturen in niedriger Auflösung erstellt wurden, wurde diese Aufgabe zu einem zeitaufwändigen Unterfangen. Die Arbeit des Fans finden wir richtig gut, könnt ihr euch ein Remake in diesem Stil vorstellen?