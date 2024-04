Family Guy wird nicht enden, bis die Leute aufhören, es zu sehen

HQ

Family Guy ist eine der geschichtsträchtigsten Sendungen, die noch im Fernsehen zu sehen sind. Es ist 25 Jahre in der Entwicklung, hat die Absage überlebt und ist immer noch sehr stark. Zu diesem Zweck fragen Sie sich vielleicht, ob es Pläne gibt, Family Guy abzuschließen und die Griffin-Familie in den Sonnenuntergang zu schicken. Laut Seth MacFarlane wurden solche Pläne nicht diskutiert.

Im Gespräch mit der Los Angeles Times erklärte MacFarlane: "An diesem Punkt sehe ich keinen guten Grund, aufzuhören. Die Leute lieben es immer noch. Es macht Menschen glücklich und finanziert einige gute Zwecke. Es ist eine Menge Fremdgeld, das man an den Rainforest Trust spenden kann, und man kann an diesem Abend immer noch essen gehen."

Er fügt hinzu: "Es gab eine Zeit, in der ich dachte, es ist an der Zeit, es abzuschließen. An diesem Punkt haben wir die Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Grund gibt, an diesem Punkt aufzuhören, es sei denn, die Leute haben es satt. Es sei denn, die Zahlen zeigen, dass die Leute einfach sagen: "Eh, wir interessieren uns nicht mehr für 'Family Guy'." Aber das ist noch nicht passiert."

Alex Borstein, die Lois in der Serie ihre Stimme leiht, erklärte ihren Test, ob Family Guy immer noch den "It"-Faktor hat oder nicht. Sie erklärte: "Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn wir einen Tisch lesen oder aufnehmen, lache. Für mich ist das mein Lackmustest, ob ich immer noch über die Drehbücher lache, ob es drei laute Lacher gibt. Weil wir alle schon so lange lesen und Comedy machen. Es gibt nicht mehr viele Guffaws."

Freuen Sie sich zu hören, dass Family Guy immer noch eine solide Zukunft hat?