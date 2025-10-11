Family Guy scheint das Riesenhuhn endgültig getötet zu haben

Es sieht so aus, als müsste Peter Griffin einen neuen Erzfeind finden, mit dem er sich anlegen kann, denn in einer der letzten Episoden von Family Guy wurde das Riesenhuhn von Meg getötet. Sicher, viele von euch denken wahrscheinlich :"Na und?" Und das zu Recht, denn der Vogel wurde in der Vergangenheit mehrfach rücksichtslos verstümmelt und angegriffen und ist dennoch weiterhin ein wiederkehrender Charakter. Dieses Mal scheint es sich jedoch um eine endgültigere Situation zu handeln.

Im Gespräch mit TVLine hat der ausführende Produzent Alec Sulkin erklärt, dass dieser Tod das Ende für den riesigen Vogel sein wird.

"Ich denke, dass das Huhn den Weg allen Fleisches gegangen ist. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass wir so viele großartige Versatzstücke aus dem riesigen Hühnerkampf mit Peter herausgeholt haben, dass sie schwer zu toppen waren. Das ist viel von unserem Produktionsteam verlangt, und wir haben vielleicht gerade das Beste aus dieser Figur herausgeholt."

Es sollte gesagt werden, dass Family Guy in der Vergangenheit mehrere wichtige Charaktere getötet hat, einschließlich Brian Griffin, so dass es immer noch eine Chance gibt, dass das Huhn zurückkehrt. Aber wenn nicht, nun, dann wird Peter zweifellos bald einem neuen Erzfeind vorgestellt werden, um die Lücke zu füllen.