Falls du irgendwie zwei der besten RPGs der letzten Jahre verpasst hast, Clair Obscur: Expedition 33 und Metaphor: ReFantazio sind in einem neuen Bundle zusammengefügt

HQ

Oft, wenn man ein paar oder mehr Spiele in einem Bundle kauft, würde man erwarten, dass sie vom selben Franchise, Entwickler, Franchise oder vielleicht sogar demselben Publisher stammen. Zum Beispiel alle Star Wars-Spiele der frühen 2000er für eine nostalgische Reise zu holen. Allerdings schließen sich kürzlich zwei Spiele, die 2024 bzw. 2025 für Aufsehen sorgten, zusammen, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sie zu spielen.

Clair Obscur: Expedition 33 und Metaphor: ReFantazio sind beide RPGs mit Fantasy-Elementen, aber die Verantwortung bleibt wahrscheinlich bei ihren Ähnlichkeiten. Eine gewann 2025 alle Preisverleihungen, und die andere kämpfte mit Astro Bot um die Spitzenplätze bei den Zeremonien 2024. Jetzt sind sie gepaart, und die Direktoren beider Spiele haben eine Stellungnahme zum neuen Steam-Bundle abgegeben.

"Metapher: ReFantazio ist ein Spiel, das für uns wirklich inspirierend ist", sagt Clair Obscur: Expedition 33 -Regisseur Guillaume Broche. "Es erzählt eine wunderschöne Geschichte in einer völlig neuen Welt, die meisterhaft gestaltet ist. Es behandelt schwere Themen, aber eines, das bei mir besonders Anklang findet, ist die Bedeutung der Vorstellungskraft in allen Bereichen unseres Lebens. Die Besetzung ist liebenswert und das rundenbasierte Kampfsystem gehört zu den besten, die ich je gespielt habe. Die Neuinterpretation des traditionellen Jobs-Systems durch Archetypen ist fantastisch und eröffnet so viele Spielstile, mit denen man Spaß machen kann. Außerdem hat das Spiel einen der charismatischsten Schurken, die ich je in einem RPG gesehen habe. Es ist eine große Ehre, mit Atlus an diesem Bundle zusammenarbeiten zu dürfen, da ich seit Shin Megami Tensei: Lucifer's Call (für manche Spieler auch bekannt als Shin Megami Tensei III Nocturne) ein Fan ihrer Arbeit bin."

"Expedition 33 ist ein Werk, das ein tiefes Verständnis und eine aufrichtige Hingabe an das JRPG-Genre vermittelt, mit großer Sorgfalt bis ins kleinste Detail gefertigt. Als jemand, der auch RPGs erschafft, fand ich es wirklich inspirierend", fügt Metaphor: Katsura Hashino, Creative Director von ReFantazio, hinzu. "Ich freue mich wirklich darüber, dass japanische RPGs geboren und angenommen werden – nicht nur von japanischen Studios wie unserem, sondern auch an anderen Orten auf der Welt durch vielfältige kreative Ansätze. Obwohl sich die beiden Titel in ihren Welten und ihrer Gesamtausrichtung unterscheiden, könnten Spieler einen gemeinsamen Geist darin finden, wie wir beide das RPG-Genre angehen und ausdrücken. Ich hoffe, dass dieses Bundle die Spieler dazu ermutigt, beide Titel zu erleben und die Vielfalt der RPGs zu genießen."

Das Bundle bietet beide Spiele mit 10 % Rabatt, aber da sie derzeit auf Steam im Angebot sind, kann man sie für etwa 50 £ bekommen.