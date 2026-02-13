Falls du dachtest, wir hätten keine Beweise mehr für das Black-Flag-Remake, ist ein Kunstbuch zur Vorbestellung aufgetaucht

HQ

Von Synchronsprecherkommentaren bis hin zu Hinweisen und Teasern, die überall im Internet verteilt sind, scheint die Ankunft eines Remakes für Assassin's Creed IV: Black Flag eine Frage des Wann, nicht des Ob, zu diesem Zeitpunkt zu sein. Auch wenn Ubisoft die Existenz des Spiels noch nicht offiziell bestätigt hat, scheint es, als hätten viele Fans es bereits in die Realität umgesetzt.

Das neueste zunehmende Beweisstück für das Assassin's Creed IV: Black Flag Remake ist ein Kunstbuch. Das Kunstbuch, das von IGN auf der britischen Amazon-Website entdeckt wurde, enthält keine offiziellen Bilder, aber ein Veröffentlichungsdatum ist der 24. März. Es ist außerdem als "Art/Assassins Creed Black Flag Remaster" gelistet, was bedeutet, dass es nicht nur eine schöne Anspielung auf das Originalspiel ist.

Da der Autor Ubisoft selbst ist, scheint es kein Produkt zu sein, das nur erfunden wurde, um uns zu täuschen. Wie es jedoch der Fall ist, bis Ubisoft offiziell etwas bestätigt, müssen wir all diese Gerüchte und die sich aufhäufenden Beweise mit einer Prise Salz versehen. Da Ubi kürzlich das Prince of Persia: Sands of Time Remake eingestellt und eine ganze Reihe anderer Spiele verschoben hat, müssen wir beobachten, ob das Assassin's Creed IV: Black Flag Remaster Anfang 2026 erscheint.