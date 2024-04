Fallouts Weg von Videospielen zu TV-Serien

HQ

Wie ihr sicherlich schon wisst, bekommt die beliebte RPG-Serie Fallout eine TV-Serie, die nächste Woche - am 11. April - auf Amazon Prime Video Premiere feiert. Das erste Fallout -Spiel wurde bereits 1997 veröffentlicht, es war also eine ziemliche Reise für Fallout, und in einem neuen Video können wir das Projekt vom Videospiel bis zur High-Budget-TV-Serie verfolgen.

Es ist eine ziemlich interessante Geschichte, die uns auch einen guten Einblick in die eigentliche Serie gibt und einige der Hauptfiguren kennenlernt, wie Ella Purnells Vault Dweller und den Ghoul, der von Walton Goggins gespielt wird. Wir lernen auch einige der feinen Leute kennen, die hinter der Kamera arbeiten, und auch der legendäre Bethesda-Veteran Todd Howard taucht auf.

Vergiss nicht, dass du Fallout 76 auch kostenlos auf PC und Xbox erhalten kannst, wenn du Amazon Prime abonnierst, lies hier mehr darüber.