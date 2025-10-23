Fallout zeigt frischen Look in Saison 2 mit neuen Actionfiguren

HQ

Heute, am 23. Oktober, ist Fallout-Tag. Wir erwarten zwar keine Ankündigungen auf nuklearer Ebene wie eine Enthüllung von Fallout 5 oder ähnliches, aber es gibt immer noch viel, worauf man sich an anderer Stelle im Ödland freuen kann. McFarlane Toys hat nämlich einige neue Fallout-Actionfiguren enthüllt, die von den Spielen und der Amazon-Show inspiriert sind.

Lucy, Maximus in einer frischen Powerrüstung, Hank MacLean und mehr sind in dieser neuen Reihe zu sehen, aber vielleicht am interessantesten für die Fans ist die neue Todesklauen-Figur, die uns vielleicht gerade einen ersten Blick darauf geworfen hat, wie sie in der Serie aussehen wird.

Mit einem langen, schlanken Rahmen, einem schuppigen Fell und Hörnern, die aussehen, als könnten sie Tresortüren rammen, sieht die Version der Todesklaue in der Serie als Miniatur sicherlich tödlich genug aus, aber wir müssen sehen, wie gut sie als Kreatur in der Serie später in diesem Jahr rüberkommt, wenn Fallout Staffel 2 ausgestrahlt wird.

