Fallout wurde für 16 Emmy Awards nominiert

The Last of Us gewann bereits im Januar acht Emmy Awards, nachdem die Verleihung im letzten Jahr wegen der Streiks in Hollywood verschoben worden war. Drei Monate später erschien Amazons Fallout-Show und wurde sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern ein großer Erfolg. Jetzt ist es an der Zeit, sich daran zu erinnern, wie großartig die Show ist.

Die Academy of Television Arts & Sciences hat die Nominierten für die 76. Emmy Awards bekannt gegeben, und Fallout wurde für 16 Preise mit 17 Nominierungen nominiert. Das sind nicht so viele wie The Last of Us, aber vielleicht kann es mehr gewinnen? Hier sind die Dinge, die Fallout gewinnen kann:





Herausragende Drama-Serie



Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie: Walton Goggins



Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie: Episode 1 - Das Ende



Herausragendes Szenenbild: Episode 1 - Das Ende



Herausragende Fantasy-/Sci-Fi-Kostüme: Episode 1 - Das Ende



Hervorragender Bildschnitt für eine Dramaserie: Episode 1 - Das Ende und Episode 4 - Die Ghule



Herausragendes Design des Vorspanns



Herausragendes Make-up aus der Zeit oder Fantasy/Sci-Fi (ohne Prothese): Episode 3 - Der Kopf



Herausragendes Prothesen-Make-up: Episode 8 - Der Anfang



Herausragende musikalische Betreuung: Episode 1 - Das Ende



Herausragender Tonschnitt für eine Comedy- oder Dramaserie (One Hour): Episode 2 - The Target



Herausragende Tonmischung für eine Comedy- oder Dramaserie (One Hour): Episode 2 - The Target



Herausragende visuelle Spezialeffekte in einer Staffel oder einem Film



Hervorragende Stunt-Koordination für die Drama-Programmierung



Herausragende Stuntleistung



Herausragendes Programm für aufstrebende Medien: Fallout: Vault 33



Bei einigen davon sollten Sie jedoch wahrscheinlich nicht den Atem anhalten. Nehmen Sie als Beispiel die für die beste Dramaserie. Ein weiterer Kandidat hier ist Shogun. Die FX-Show ist in diesem Jahr mit 25 Nominierungen führend. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an Amazon, Bethesda, Leonard Boyarsky, Tim Cain und alle anderen, die an der Fallout-Serie und dem Franchise im Allgemeinen beteiligt sind, für all diese wohlverdienten Nominierungen. Wir werden sehen, wie viele (seien wir optimistisch und schreiben nicht ob, okie dokie?) Fallout gewinnt im September.