Fallout wird früher als geplant auf Prime Video Premiere feiern

Der erste Teaser-Trailer für Amazons Fallout-Serie enthüllte, dass alle Episoden am 12. April auf Prime Video erscheinen sollten, aber die Premiere wurde später auf den 11. April vorverlegt. Jetzt ist es Zeit für einen zweiten Schritt, und das ist eine noch bessere Nachricht.

Amazon hat angekündigt, dass Fallout nun am 11. April um 2 Uhr BST / 3 Uhr MESZ auf Prime Video Premiere feiern wird, also bin ich wahrscheinlich nicht der einzige in Europa, der am Donnerstagmorgen etwas schlaflos sein wird, nachdem er die acht Episoden der ersten Staffel direkt geguckt hat.