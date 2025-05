Fallout von Prime Video könnte fünf oder sechs Staffeln laufen

HQ

Vor kurzem wurden die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Fallout -Serie von Prime Video abgeschlossen, so dass sie bequem für eine Premiere im Jahr 2026 vorbereitet werden kann, oder vielleicht sogar früher, wenn alles sehr reibungslos verläuft. So oder so, wenn man den überragenden Erfolg der ersten Staffel und die Tatsache bedenkt, dass die zweite im Schnellverfahren veröffentlicht wurde, sind Sie vielleicht neugierig auf die Pläne für eine dritte Staffel und vielleicht sogar eine vierte und darüber hinaus...

Comic Con Liverpool Einer der Hauptdarsteller, Aaron Moten, der dafür bekannt ist, Maximus in der Serie zu spielen, behauptete kürzlich, dass ihm ursprünglich gesagt wurde, was der Endpunkt der Serie sein sollte, und dass sich dies noch nicht geändert hat. Er merkt an, dass Fallout fünf oder sechs Staffeln laufen könnte.

Wie Reddit-Nutzer TOZAR_N7 festhielt, erklärte Moten: "Als ich mich für die Serie anmeldete, hatten wir einen Startpunkt, und sie gaben mir den Endpunkt. Dieser Endpunkt hat sich nicht geändert, aber es ist eine Art Endpunkt in Staffel 5, Staffel 6. Wir wussten schon immer, dass wir uns mit der Entwicklung der Charaktere Zeit lassen werden."

Gefällt es Ihnen zu hören, dass Fallout hoffentlich noch viele Jahre laufen wird?