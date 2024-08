Fallout trifft Dishonored in ersten Bildern aus dem nächsten Spiel von WolfEye

HQ

Anfang dieser Woche, Arkane-Gründer Raphael Colantonio sagte, dass WolfEye's, das Studio, das er jetzt leitet, ein FPS-Spiel entwickelt, das die Fans von Dishonored und Prey glücklich machen wird. Er sagte auch, dass wir in ein paar Tagen mehr darüber erfahren würden, und er machte keine Witze.

WolfEye hat uns eine Pressemitteilung mit den ersten Bildern und Details zum kommenden Spiel geschickt. Das noch nicht betitelte First-Person-Action-RPG ist gerade in die Produktion gegangen, daher ist einer der Gründe für diese Enthüllung, dass die Entwickler so viel Feedback wie möglich wünschen. Dazu gehört nicht nur, Konzeptzeichnungen zu zeigen, die das Spiel wie eine Mischung aus Fallout und Dishonored aussehen lassen, sondern auch die Möglichkeit, sich für einen geschlossenen Alpha-Test anzumelden, der Anfang 2025 stattfinden wird, wenn alles nach Plan läuft.

Eine gute Idee, wenn WolfEye uns erstaunlich viel Freiheit in einer reichhaltigen und detaillierten Welt geben will. Solche Spiele neigen dazu, Probleme zu haben, aber Weird West, Dishonored und Prey zeigen, dass Colantonio und seine Crew wissen, wie man es ohne allzu viele Probleme macht, also halte ich das für sehr interessiert. Wie steht es mit dir?