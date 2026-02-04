Fallout – Staffel 2 (Prime Video)

HQ

Im Moment, während die Klänge von 'This is Worth Fighting For' von The Ink Spots dem Abspann der letzten Folge dieser zweiten Fallout-Runde weichen, bin ich mir am meisten bewusst, wie glücklich wir uns als Fans der Videospiele von Black Isle, Obsidian (die hier den Großteil des Inhalts beigesteuert haben) und Bethesda sind. aber auch fordernd, wenn es um eine Fernsehadaption geht, was die enorme Arbeit dieser zweiten Staffel bedeutet. Heute, am 4. Februar, ist die Handlung in New Vegas zu Ende gegangen, und die achte Folge war ein hervorragender Abschluss einer der besten Serien, die derzeit im Streaming verfügbar sind.

Ich werde es Schritt für Schritt angehen, weil es viel zu besprechen gibt, viele Menschen und viel zu besprechen. Die zweite Staffel setzt dort an, wo wir im Epilog der vorherigen aufgehört haben, mit Walton Goggins' Ghoul und Lucy (Ella Purnell), die Hank McLeans Spur nach (neuem) Las Vegas verfolgen. Aus dieser ersten Szene, die voller Anspielungen auf die Welt ist, die Obsidian Entertainment dem Bethesda-Franchise hinzugefügt hat, sehen wir, wie die Beziehung zwischen Lucy und dem Ghoul enger geworden ist, und dies ist nur ein erster Ansatz zu einer parallelen Konstruktion der Charaktere, in der beide von der Persönlichkeit des anderen "kontaminiert" werden. wie ein postapokalyptischer Quijote und Sancho, der der naiven jungen Bewohnerin Lucy neue, reifere Schichten verleihen und dem Ghoul etwas von dieser verlorenen Menschlichkeit zurückgeben, der zum ersten Mal seit 200 Jahren dem Ziel nahe kommt, das ihn am Leben gehalten hat: seine Familie zu finden. Wenn ich bei meiner Rezension der ersten Staffel für einen Emmy für Walton Goggins aufgerufen habe, werde ich es hier noch einmal rufen, aber nur, wenn er die Nominierung und den Preis mit seiner Co-Darstellerin Ella Purnell teilt, die ihre bisherige Leistung hier weit übertroffen hat und Charisma ausstrahlt.

Derjenige, der vielleicht weiterhin zurückbleibt, ist Aaron Moten mit seinem nun benannten Ritter der Bruderschaft des Stahls, Maximus. Es ist nicht so, dass er seine Rolle falsch spielt, aber Motens Bandbreite ist begrenzter, und die Handlung und der innere Kampf der Bruderschaft sind weniger fesselnd als die anderen laufenden Handlungsstränge. Dennoch tragen die besten Actionszenen der zweiten Staffel seinen Stempel, und der Kampf auf dem Las Vegas Strip ist einer der besten Momente der Serie bisher, was sich hier wie "reines Fallout" anfühlt. Diese Szenen haben zweifellos das Budget überschritten, aber sie erfüllen ihre Funktion in großem Stil – ohne überstrapaziert oder unzureichend zu sein, wie es vielleicht schon in der ersten Staffel der Fall war.

Kilter Films und Amazon haben ebenfalls auf die Stimmen von Videospiel-Fans gehört und elegant viele weitere Anspielungen auf das Originalmaterial eingeführt als in der ersten Staffel, die sich mehr darauf konzentrierte, kleine Anspielungen im Hintergrund zu platzieren, als den kleinen Geschichten Bedeutung zu verleihen. Aber genau diese Geschichten haben diese postapokalyptische Welt in den Spielen glaubwürdig gemacht, und hier sehen wir, gut ausgewogen und ausgewogen, sowohl die NCR (New California Republic) als auch Caesar's Legion, wo das Gesicht der Barbarei von einem passenden Macaulay Culkin gespielt wird. Jetzt scheinen diese Anspielungen noch besser bei denen zu funktionieren, die das Fallout-Universum nur durch diese Fernsehserie kennen, und fügen der Liste eine neue Leistung hinzu.

Die Produktion trägt auch meisterhaft zur Gesamtgeschichte des Franchise bei, indem sie in Vault-Tec, die Experimente nach dem nuklearen Holocaust und die finsteren Motive derjenigen eintaucht, die das Weltuntergang orchestrierten. Dieser Punkt wird Zuschauer und Spieler zweifellos gleichermaßen überraschen, denn die Showrunner haben meisterhaft ihre Karten gespielt, um alle zu überraschen. Hank McLean trägt nun mehr Gewicht bei der Konstruktion des Gesamtpuzzles der Geschichte, verwischt (oder verbirgt vielleicht besser) seine Rolle als Bösewicht und delegiert diese Ehre an andere, weniger klare Figuren. Außerdem genießt die Geschichte der Vergangenheit, die die Schicksale von Hank, Cooper, Barbara, Robert House und anderen verflochten, nun eine viel solidere Grundlage als in der ersten Staffel, als sie nur als Einleitung/Teaser diente. Außerdem erzeugt es als Extra eine noch tiefere und verstörendere Lektüre mit vielen Grautönen, vielleicht weil unsere gegenwärtige Realität von der unglaubwürdigsten Fiktion inspiriert zu sein scheint.

Fallout Staffel 2 hat ihre gesamte Geschichte nicht in die Mojave-Wüste verlegt, sondern ihre Handlung darauf ausgeweitet. Sowohl die Geschichten als auch die Figuren, die neben dem einstigen Santa Monica Pier in Vaults 31-32-33 verblieben, sind noch immer vorhanden, und obwohl das Leben der Bewohner und ihre Prüfungen inzwischen in den Hintergrund getreten sind, dienen sie dazu, die Zusammenhänge mit der Vorkriegsvergangenheit zu verbinden. Insbesondere diejenige, die in jeder Szene die Show stiehlt, ist die verstörende Leiterin von Vault 32, Steph, die diesen Teil der Erzählung praktisch auf ihren Schultern trägt und ihre kraftvolle Darstellung zeigt. Lucys Bruder Norm bildet ebenfalls den anderen Faden der Geschichte von der Vergangenheit zur Gegenwart und zeigt ihn als geborenen Überlebenden, der trotz seiner Schwächen Ereignisse überwindet, so unmöglich sie auch erscheinen mögen.

Falls Sie noch Zweifel hatten oder darauf gewartet haben, dass alle Episoden verfügbar sind (das wöchentliche Veröffentlichungsformat scheint bisher beim Publikum seinen Tribut gefordert zu haben), ist Fallout Staffel 2 definitiv sehenswert. Es hat seine zerstörte Welt sorgfältig bewahrt und seine Charaktere und Handlungen noch weiter bereichert, seine Bewohner ausbalanciert und mehr Action, mehr Anspielungen und mehr Substanz in die Fiktion gebracht. Und bitte verpasst nicht die Post-Credits-Szene, denn wenn sie Staffel 3 grünes Licht geben, wird der Einsatz noch weiter steigen. Und wie wir so oft gehört haben: "Das Haus gewinnt immer".

