Fallout: Staffel 2 ist Prime Videos größter zurückkehrender Hit aller Zeiten

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Kurz vor Weihnachten im letzten Jahr startete Fallout: Staffel 2 und setzte die Geschichte von Lucy MacLean (Ella Purnell) und The Ghoul (Walton Goggins) fort, diesmal mit einem Besuch in New Vegas. Die Einschaltquoten waren konstant extrem hoch, und das Publikum stimmte zu, was dazu führte, dass die Serie auf Rotten Tomatoes sowohl bei Medien als auch bei Fans 96 % erreichte und Berichten zufolge große Zuschauerzahlen anzog.

Jetzt, etwa zwei Monate nachdem Staffel 2 zu Ende war und sich der Staub gelegt hat, haben wir endlich konkrete Zahlen darüber, wie sie abgeschnitten hat. The Wrap berichtet, dass in den 91 Tagen seit der Veröffentlichung der ersten Folge der neuen Staffel 100 Millionen Menschen die Fallout-Staffeln gesehen haben, wobei allein Staffel 2 83 Millionen dieser Aufrufe ausmacht.

Eine so beeindruckende Zahl, dass Fallout: Season 2 zur erfolgreichsten zurückkehrenden Serie auf Amazon Prime Video überhaupt wird, und sie belegte in über 80 Ländern Platz eins. Trotz des deutlichen Fokus des Fallout-Universums auf die USA war das internationale Publikum tatsächlich zahlreicher als das heimische (53 %).

Man kann vermuten, dass Amazon fieberhaft mit allem arbeitet, was sie haben, um sicherzustellen, dass die Produktion der dritten Staffel so schnell wie möglich voranschreitet. Zwischen den ersten beiden Staffeln vergingen es anderthalb Jahre; Falls jetzt etwas Ähnliches passiert, können wir im Sommer 2027 mit einer Premiere rechnen.

Glaubst du, Amazon kann die gleiche Qualität auch für Staffel 3 beibehalten?