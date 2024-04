Fallout-Serie steigert die Musik der Serie auf Spotify

HQ

Nur wenigen wird entgangen sein, dass der Erfolg der Fallout -Serie auf Amazon Prime Video die Leute wirklich begierig darauf gemacht hat, Fallout wieder zu spielen. Aber nicht nur in der Gaming-Welt sehen wir deutliche Anzeichen dafür, dass die Fallout -Serie einen großen Einfluss auf die Popkultur hatte, wie es auch auf Spotify zu beobachten ist, wo Songs, die in der Serie gespielt wurden, die Anzahl der Plays plötzlich um über 10.000 % erhöhten.

Dies wird im neuesten Newsletter von Mat Ombler erwähnt, in dem er schreibt, dass der The Jet Tones Song Henry von 133 monatlichen Hörern auf plötzlich über 15.000 gestiegen ist. Einige andere Songs haben ebenfalls einen großen Schub erhalten, darunter der Hit Darnadella von Alvino Rey und His Orchestra und The Castells ' Some Enchanted Evening. The Ink Spot 's kultiges I Don't Want to Set the World on Fire hat mit über 250.000 Plays ebenfalls einen massiven Anstieg erlebt.

