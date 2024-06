Fallout Season 2 wird "so schnell wie möglich" erscheinen

HQ

Fallout auf Amazon Prime Video war bisher einer der größten Erfolge des Streamers, und so macht es Sinn, dass die Leute hoffen, dass eine zweite Staffel der Erfolgsserie eher früher als später erscheinen kann.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sprach Showrunner Graham Wagner über das Warten auf Staffel 2 und darüber, dass es hoffentlich nicht zu lange dauern sollte. Er wollte sich nicht auf ein Veröffentlichungsfenster festlegen, nur für den Fall, dass das Internet entscheidet, dass dies jetzt das feste Veröffentlichungsdatum ist, aber er sagte Folgendes:

"Wir gehen so schnell wie möglich, und wir haben bereits eine Menge Schwerstarbeit aus Staffel 1 erledigt. Wir haben Sets, Assets, visuelle Effekte, die bereits fertig sind", sagte er. "Wir starten in dieser Saison voll durch. Wir werden alles geben, um die zweite Staffel so schnell wie möglich herauszubringen."

"Und es gibt so viele Dinge, die wir in Staffel 1 machen wollten, bei denen wir dachten: 'Das wäre großartig, lass uns das in Staffel 2 machen.' Es fühlt sich also so an, als wären wir so viel weiter und es ist ehrlich gesagt wirklich aufregend und wir sind einfach sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, all die Dinge auf den Bildschirm zu bringen, die nicht ganz in Staffel 1 gepasst haben", fügte Showrunner-Kollegin Geneva Robertson-Dworet hinzu.

Erwarten Sie also keine super lange Wartezeit, so wie es sich anhört, aber es sieht auch so aus, als ob die Produktion einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Für Staffel 2 wird sie von New York nach Kalifornien verlegt, was die Dinge etwas verzögern könnte, aber da die Showrunner sagen, dass viel Schwerstarbeit geleistet wird, gibt es Hoffnung auf eine baldige Staffel 2.