Fallout platzierte sich in den Top 10 der meistgesehenen Serien des letzten Jahres

Während die Fans Fallout bis zu seiner Veröffentlichung vorsichtig gegenüberstanden und einige die Serie weiter dafür kritisierten, wie sie mit bestimmten Hintergrundgeschichten und wichtigen Siedlungen umging, war Amazons Ausflug in das Ödland weitgehend erfolgreich. Staffel 2 ist auf dem Weg, und jetzt haben wir Zahlen für Staffel 1, es ist nicht verwunderlich, warum das so ist.

Laut Daten von Luminate (danke, Deadline), die uns einen Blick auf das gesamte Streaming und Fernsehen des letzten Jahres geben, hat Fallout mit 8 Milliarden geschauten Minuten seinen Weg in die Top 10 der meistgesehenen Serien des Jahres geschafft.

Das sind 4 Milliarden Minuten weniger als der Spitzenplatz, den Netflix' Fool Me Once mit 12 Milliarden gestreamten Minuten einnahm. An anderer Stelle schnitt Amazon Prime Video nicht so gut ab, wobei Staffel 2 von Herr der Ringe: Die Ringe der Macht einen Sturzflug in Bezug auf die Popularität erlebte, wobei die Gesamtminuten im Vergleich zur ersten Staffel um 60 % zurückgingen.