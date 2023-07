Fallout: New Vegas Remake-Mod taucht nach 2 Jahren wieder auf

HQ

Fallout 4 hat einige große Mod-Projekte in Arbeit, die das Warten auf Fallout 5 hoffentlich etwas einfacher machen werden. Wir wissen bereits von Fallout: London, das im Wesentlichen ein völlig neuer Titel ist, der innerhalb des Fallout 4-Basisspiels erstellt wurde. Jetzt haben wir eine Erinnerung an einen weiteren Giganten-Mod, der versucht, die Gesamtheit von Fallout: New Vegas neu zu gestalten.

Ähnlich wie Skyblivion ist Fallout 4 New Vegas eine Mod, die versucht, einem älteren Spiel Leben einzuhauchen, indem sie ihm ein moderneres Aussehen verleiht. Das letzte Mal, dass wir ein Update von Fallout 4 New Vegas erhalten haben, war vor über 2 Jahren. Nun zeigt ein neuer Trailer die Recharger-Waffen, die in das Umbauprojekt und als eigene Mod aufgenommen wurden.

Wir haben immer noch kein richtiges Veröffentlichungsdatum für Fallout 4 New Vegas, aber das Mod-Team hat uns einige zusätzliche Details gegeben, einschließlich der Tatsache, dass es weder auf der Konsole noch auf der VR-Version des Spiels laufen wird. Außerdem wird es in Bezug auf die Spielwelt etwa 25 % größer sein als das ursprüngliche Fallout: New Vegas.