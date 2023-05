Fallout: New Vegas ist kostenlos auf dem PC

HQ

Obsidian ist in diesen Tagen sehr damit beschäftigt, Avowed und The Outer Worlds 2 zu entwickeln, aber das hält Gerüchte und Spekulationen über eine Fortsetzung von Fallout: New Vegas nicht davon ab, ziemlich oft aufzutauchen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir in den kommenden Tagen noch mehr davon erwarten können.

Denn Fallout: New Vegas ist das kostenlose Spiel dieser Woche im Epic Games Store. Wir bekommen tatsächlich die Ultimate Edition, die alle Erweiterungen enthält, die mit so vielen Stunden zusätzlichem Spaß gefüllt sind. Schnappen Sie es sich, bevor das Angebot nächsten Donnerstag endet.