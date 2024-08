Fallout-Mitschöpfer: "Kritik am Kapitalismus war nie der Sinn von Fallout"

HQ

Viele haben die Fallout-Spiele als unterschwellige Kritik an der Gier der Konzerne und dem Kapitalismus interpretiert. Aber in der Tat könnte es sich eher um Wunschdenken seitens derjenigen handeln, die es so sehen wollen, denn laut einer der Schlüsselpersonen, die die Serie tatsächlich geschaffen haben, war dies nie die Absicht.

Über seinen YouTube-Kanal erzählt uns der Mitschöpfer der Serie, Tim Cain:

"Kritik am Kapitalismus war nie der Sinn von Fallout."

Tatsächlich ist es fast das Gegenteil, und er erklärt weiter, dass jeder in der Welt von Fallout gleich schlecht ist:

"Tatsächlich hat sich das Spiel alle Mühe gegeben, zu erwähnen, dass sich andere Länder wie China ebenfalls schrecklich verhalten. Wenn überhaupt, dann ist Fallout ein Kommentar, dass Krieg angesichts der grundlegenden menschlichen Natur unvermeidlich ist."

Später rundet er seine Argumentation ab, indem er erklärt, dass es immer noch völlig in Ordnung ist, wenn Menschen sein Werk auf ihre eigene Weise interpretieren und erleben:

"... Wie du gesehen hast, interpretieren die Leute meine Spiele auf alle möglichen Arten. Und das ist in Ordnung. Jeder bringt seine eigene Perspektive ein, und eine Geschichte kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben."

Danke PC Gamer