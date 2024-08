Fallout-Make-up-Artist verrät die größten Herausforderungen der Show

HQ

Fallout erwies sich bei seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres als großer Erfolg und zeigte einmal mehr, dass wir uns im Zeitalter sehr solider Videospieladaptionen befinden (auch wenn wir hier und da immer noch das eine oder andere Borderlands bekommen). Es wurde viel Aufwand betrieben, um das Wasteland in Live-Action zu bringen, aber anscheinend stach eine Figur laut Make-up-Artist Michael Harvey als ziemliche Qual heraus.

Im Gespräch mit PC Gamer erklärte Harvey, dass Lucy - gespielt von Ella Purnell - die Ursache für zwei große Probleme in der Serie war. Das hat nichts mit Purnell als Person zu tun, aber das Make-up-Team musste sich überraschend viel Mühe mit ihr geben.

"Das Einzige, was viele Leute nicht wissen, es sei denn, man hat viel über Ella Purnell recherchiert, ist, dass sie mit Tattoos übersät ist", sagte Harvey. "Von Kopf bis Fuß, mit Tattoos übersät. Und so ziemlich die gesamte erste Folge läuft sie in einem Hochzeitskleid herum... Mindestens einen Monat lang sitze ich also jeden Tag da und bedecke Tattoos... Jedes Mal, wenn ihr Vault-Anzug heruntergelassen ist, decke ich Tattoos ab."

Harvey hatte auch noch mehr zu tun, als die Autoren beschlossen, Purnells Finger abzuschneiden und durch den Finger einer Leiche in Episode 4 zu ersetzen. "Es war so eine lästige Aufgabe, jeden Tag musste ich ihren Finger bemalen", sagte Harvey. "Sie hob etwas auf und steckte es in ihre Tasche. Sie wusch sich die Hände. Ups, ich muss ihren Finger bemalen."

Der Finger ist noch nicht verheilt, und so wird Harvey ihn in Staffel 2 wahrscheinlich noch einmal bemalen. Auch wenn es eine lästige Pflicht ist, hilft es uns, in der Welt, die Amazon geschaffen hat, auf dem Boden zu bleiben. Und es ist wahrscheinlich einer der kleinen, aber bedeutungsvollen Gründe, warum die Serie so beliebt ist.