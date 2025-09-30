Fallout: Londons erster DLC Rabbit & Pork ist jetzt erhältlich

HQ

Fallout: London mag eine Mod sein, aber es kann zu diesem Zeitpunkt genauso gut wie eine vollständige Titelveröffentlichung angesehen werden, da das Team hinter dem Spiel das erste kostenlose DLC-Update Rabbit & Pork angekündigt hat, das gerade veröffentlicht wird.

Rabbit & Pork führt 80 voll vertonte NPCs mit 8000+ Dialogzeilen, 30 neue Quests und Minispiele, 30 neue Waffen und Rüstungen, 70 zufällige Begegnungen, einen neuen tierischen Begleiter und ein neues Zuhause für den Spieler und vieles mehr ein. Das Update enthält nicht nur neue Inhalte, sondern aktualisiert auch die alten und fügt Fehlerbehebungen und Verbesserungen hinzu, die von der Community vorgeschlagen wurden.

"Rabbit & Pork stellt die nächste Iteration von Fallout: London dar. Es ist die bisher vollständigste und stabilste Version mit brandneuen Handlungssträngen und Charakteren, die unsere Vision noch weiter vorantreiben", sagt Dean Carter, CEO des Entwicklerteams FOLON.

Diese Version von Fallout: London ist mit einem neuen benutzerdefinierten Launcher von Overwolf erhältlich, der es Spielern ermöglicht, die Mod ohne Probleme zu installieren und zu aktualisieren. Team FOLON hat auch einen Kickstarter gestartet, der eine von der Mod inspirierte Merch-Kollektion hervorbringen wird.