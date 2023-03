Fallout: London zeigt neue Waffen, Fahrzeuge und Leitern

HQ

Mit einer möglichen Wartezeit von einem Jahrzehnt, bevor wir Fallout 5 sehen, suchen wir nach Moddern, die uns einen Einblick in das dystopische nukleare Ödland geben. Eine riesige Mod, auf die viele Fallout-Fans ein scharfes Auge haben, ist Fallout: London.

Das Spiel ist in alten, düsteren Looks gehalten, um seine eigene Geschichte, Charaktere und Geschichte aufzubauen und uns gleichzeitig ein traditionelles Fallout-RPG-Erlebnis zu bieten. Im neuesten Entwicklervideo werfen wir einen Blick auf einige neue Waffen, Motorräder und sogar Leiterfunktionen, die in früheren Bethesda-Titeln selten erschienen sind.

Dieses Jahr ist ein großes Jahr für Fallout: London, da die Mod veröffentlicht werden soll. Mit der Kultur der Verzögerungen beim Spielen heutzutage ist es möglich, dass die Arbeit an der Mod bis dahin nicht abgeschlossen ist, aber wir haben unsere Hoffnungen dank dieses vielversprechenden Fortschrittsvideos.

Werdet ihr euch Fallout: London ansehen?