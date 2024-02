Fallout: London verpflichtet Astarion-Darsteller aus Baldur's Gate III

HQ

Die Mod Fallout: London in Erweiterungsgröße soll dieses Jahr endlich erscheinen. Wir sind wahrscheinlich noch mindestens ein halbes Jahrzehnt von Fallout 5 entfernt, also ist das alles, was wir bekommen werden, wenn es um Einzelspieler-Fallout-Abenteuer geht.

Während wir auf die Veröffentlichung von Fallout: London im April warten, haben wir ein neues Update-Video erhalten, das uns einige Informationen über zwei Cast-Mitglieder gibt, die sich den Reihen der Mod anschließen. Neil Newbon, der vor allem für seine Arbeit als Astarion in Baldur's Gate III bekannt ist, und Anna Demetriou, die Sophia in A Plague Tale: Requiem und Dorys in Final Fantasy XVI spielte, werden Charaktere im Spiel spielen.

Wir wissen nicht viel über die Charaktere, die sie spielen, und bekommen nur einen kurzen Blick auf sie, aber es ist immer noch beeindruckend, dass ein von Fans gemachtes Projekt diese Art von Synchronsprecher-Starpower auf sich ziehen kann.