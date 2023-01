Fallout London veröffentlicht ein großes Fortschrittsupdate

HQ

Fallout London könnte einem weiteren Einzelspieler-Fallout-Erlebnis für ein Jahrzehnt des Wartens am nächsten kommen. Mit dem, was wir bisher von der Mod gesehen haben, scheint es jedoch eine großartige Ergänzung des Fallout-Universums zu sein, und mit jedem Fortschrittsupdate gibt es mehr, worüber man sich freuen kann.

Vor kurzem hat das Team, das an Fallout London arbeitet, sein Update für Ende 2022 an die Fans verschickt und eine Reihe neuer Inhalte gezeigt, darunter die Enthüllung, dass es 100 Originalmusiktitel im Spiel geben wird, ein funktionierendes Londoner U-Bahn-System, mit dem Sie sogar direkt hineinspringen können, und Killerroboter in Form von Briefkästen.

Roboter stehen in diesem Update viel im Rampenlicht, und das aus gutem Grund, denn Maschinen wie die Mine mit Beinen der Naval Walker zeigen einige großartige Designs und füllen die Liste der Feinde, denen Sie in Fallout: London begegnen werden.

Schaut euch das vollständige Video unten an und macht euch bereit für den Start von Fallout London später in diesem Jahr.