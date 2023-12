Fallout: London startet im April 2024

HQ

Wenn du Fallout genauso liebst wie wir, hast du wahrscheinlich schon von Fallout: London gehört, einer Mod für Fallout 4, aber mit der Größe und den Produktionswerten einer offiziellen Bethesda-Erweiterung. Es befindet sich seit vielen Jahren in der Entwicklung und ein Zeichen dafür, wie großartig es zu sein scheint, ist, dass der Chefautor von Fallout: London vor zwei Jahren von Bethesda angeheuert wurde.

Nach mehreren Verzögerungen mit Kletterambitionen stehen wir nun kurz vor einer offiziellen Veröffentlichung. Das Team, das Fallout: London entwickelt, hat einen kurzen Trailer zu X und eine längere, ausführliche Präsentation auf Youtube veröffentlicht, in der enthüllt wird, dass wir uns auf 50+ Hauptquests und 200+ Nebenquests freuen können, zusammen mit brandneuen Umgebungen, Gameplay-Ergänzungen und Verbesserungen der Lebensqualität. Die Entwickler haben auch über 90.000 Dialogzeilen aufgenommen, wobei das Original Fallout 4 111.000 hatte (und The Elder Scrolls V: Skyrim 60.000), was an der Grenze zum Wahnsinn liegt.

Fallout: London erscheint am 23. April und ist eine kostenlose Mod für Fallout 4. Leider haben wir noch nichts von einer Konsolenversion gehört, aber hoffentlich wird Bethesda diesen Moddern helfen, diese Güte auch auf PlayStation und Xbox zu bringen. Hören Sie sich einfach die offizielle Beschreibung an:

"Fallout: London ist eine ambitionierte Mod in DLC-Größe, die den Spieler in die nukleare Apokalypse bis vor die Haustür des Parlaments bringt. Die Mod verkörpert die düstere, abenteuerliche Natur der Fallout-Spiele mit einer neuen Welt, Fraktionen, Handlungssträngen, NPCs, Waffen, Kreaturen und vielem mehr! Das alles kommt in einem Paket zusammen, das mit einer einzigartigen britischen Schleife gebunden ist."

Ja bitte!