Fallout London Projektleiter entscheidet, wo Bethesda Fallout 5 ansiedeln sollte

Wir fragen uns vielleicht noch, wo wir in Tamriel als Nächstes in The Elder Scrolls VI erkunden werden, aber wir wissen, dass Bethesda auch am nächsten Fallout-Spiel arbeitet. Daher schadet es nicht, ein wenig zu spekulieren, was der Entwickler mit seinem nächsten Vorstoß in die Ödnis machen wird.

Im Gespräch mit Esports.net hat Fallout London-Projektleiter Dean Carter erstmals die Idee eines in New York ansässigen Fallout-Spiels abgelehnt. "Ich würde es wirklich nicht gerne sehen," sagte Carter. "Ich denke, New York wäre ein interessanter Schauplatz für ein Fallout-Spiel, leider finde ich persönlich, dass New York einfach so überstrapaziert ist. Es gibt es in so vielen Spielen. Das ist der erste Ort."

Also, wo würde er wollen, dass Fallout 5 spielt? "Fallout 76 deckt den Corn Belt ab. Ich denke, der naheliegende nächste Ort ist zurück nach New Vegas, aber würde ich das gerne sehen? Wahrscheinlich nicht", sagte er. "Ich würde Texas sagen. Da unten gibt es interessante Dinge, die man karikieren könnte, und ich denke, für mich ist das tatsächlich ein Grund, warum ich Fallout 76 etwas langweilig finde. Der Weltraum ist großartig, aber die Charaktere sind einfach etwas generisch. Wir wissen das, weil sie so viel aus den anderen Settings importieren und die Hintergrundgeschichte ändern mussten, sodass wir die Bruderschaft des Stahls und verschiedene andere Dinge hatten, um es interessanter und erkennbarer zu machen."

"Das wäre bei Texas nicht der Fall. Der Ort ist ohnehin schon eine lebendige Karikatur von sich selbst, also hätten sie viel Material", fuhr Carter fort.

Was die Atmosphäre angeht, die Carter sich für eine Rückkehr wünscht, hofft er, dass Bethesda eines Tages ein wenig von der Stimmung von Fallout 1 ablenken wird. "Ich bevorzuge Fallout, wenn es so einen Ton hat, statt nur Slapstick zu spielen. Es ist etwas humorvoller, aber der Humor in der ersten Staffel war schwarzer Humor. Der Slapstick-Kram muss aufhören, denn das ist nicht Fallout", erklärte Carter.