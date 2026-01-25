Fallout London-Modder ist der Meinung, dass Bethesda The Elder Scrolls und Fallout IP verkaufen sollte

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Leute Bethesda-IP lieben. Auch wenn Skyrim bis heute etwas fehlerhaft ist, wird das als Teil des gesamten Erlebnisses angesehen. Sowohl in Fallout als auch in The Elder Scrolls ist die Lore tief verwurzelt und es gibt scheinbar endlose Richtungen für Bethesda mit beiden Settings, aber der Projektleiter von Fallout London, Dean Carter, ist der Meinung, dass der Entwickler sehen muss, was andere mit seinem IP anfangen können.

Im Gespräch mit Esports.net erklärte Carter, dass er großen Respekt vor Bethesda hat, aber glaubt, dass die Schreibqualität der Spiele nachgelassen hat. "Mit größtem Respekt vor Bethesda, ich habe das Gefühl, dass sie wahrscheinlich ein Spiel zu weit gegangen sind, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, in den Sonnenuntergang zu gehen und sein geistiges Eigentum zu verkaufen, denn die Leute mögen das Franchise, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es in den richtigen Händen ist, und es tut mir wirklich weh, das zu sagen, weil ich Bethesda liebe", sagte er.

"Das Schreiben ist einfach bergab gegangen. Ich weiß, dass sie als Unternehmen Neues ausprobieren müssen, aber Fallout 76 richtet sich an ein Publikum, aber nicht an Leute, die ein Einzelspieler-Fallout-Spiel spielen wollen. Ich denke, wenn sie an Bord bleiben, können sie bei dem bleiben, was sie haben. Ich glaube nicht, dass Skyrim das beste Spiel aller Zeiten ist, wie manche andere. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie das Schreiben verbessern müssen, wirklich."

Die Entstehung von Fallout London entstand teilweise aus dem Wunsch heraus, die Richtung zu bekämpfen, die Bethesda Fallout in Carters Augen eingeschlagen hat. "Alles hat seine eigenen Vor- und Nachteile, aber das Einzige, worauf wir uns bei Fallout: London geeinigt haben, ist, dass wir es düsterer und rauer machen wollten, weil Fallout genau das ist, und ich denke, Bethesda geht in die entgegengesetzte Richtung."

Obwohl es in der Vergangenheit große Erfolge mit einem anderen Studio gab, das ein Bethesda-IP verwaltete, können wir nicht ewig von Fallout: New Vegas reden, und es wäre verständlicherweise besorgt, wenn ein anderer Name ein Elder Scrolls- oder Fallout-Spiel übernehmen würde. Wer wäre Ihre erste Wahl, um einen neuen Beitrag in Bethesdas IP zu entwickeln?