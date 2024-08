Fallout: London hat bereits Mods, und eine davon macht einen großen Schritt in die britische Kultur

HQ

Fallout: London ist jetzt erhältlich, und obwohl die Leistung der Mod nicht perfekt ist, beeindruckt sie viele Fans, die sich freuen, eine andere Seite des Ödlands zu sehen. Einige sind jedoch nicht allzu glücklich mit der britischen Benennung der Dinge.

Ein Modder namens GrumpyOldNord beschloss nämlich, den Mod zu modifizieren und den Namen des Fußballgegenstandes in einen Fußball zu ändern. Eklig. Außerdem wird der Name des Fußballtrikots in Fußballuniform geändert. Ich traue meinen Augen nicht.

Natürlich gab es einen Anstoß (kapiert?) in den Kommentaren zur Mod, bei dem sich viele Briten und andere Nationalitäten einmischten, dass der Name der Gegenstände nicht geändert werden sollte, aber dann gibt es immer wieder das Argument, dass man diese Mod nicht herunterladen muss, wenn man nicht will, und es ändert nur den Jargon für Amerikaner, wenn sie es wünschen.