Fallout: London feiert mehr als 1 Million Downloads

Fallout: London ist eines der ehrgeizigsten Modding-Projekte, die wir je gesehen haben, und so ist es nach seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres keine Überraschung, dass es die Liebe bekommt, die es verdient. Wie in einem neuen Video von den Entwicklern der Mod bekannt gegeben wurde, hat das Spiel auf GOG die Marke von 1 Million Einlösungen überschritten.

Zählt man andere Plattformen hinzu, dürfte die Zahl der Spieler von Fallout: London weitaus höher liegen. Da das Spiel kostenlos angeboten wird (was für Neugierige ein echter Vorteil ist), lässt sich diese Download-Zahl bedauerlicherweise nicht in einen direkten Gewinn für das Team umwandeln. Dennoch hat diese Beliebtheit dazu geführt, dass die Namen aller an der Mod beteiligten Personen auf der Spielentwicklungskarte veröffentlicht wurden. Im untenstehenden Video wird zudem erwähnt, dass sie gespannt darauf sind, ihre kommenden Projekte zu präsentieren.

Wenn du in den letzten Monaten in einem Atombunker gelebt hast, ist Fallout: London eine Mod, die das Fallout-Universum über den großen Teich führt und uns einen Blick auf einen strahlenden Old Blighty gewährt. Zum Spielen musst du die Fallout 4: Game of the Year Edition besitzen, ansonsten kannst du sie dir aber völlig kostenlos ansehen.