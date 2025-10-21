Fallout-Limonaden sind in bestimmten Costco-Filialen erhältlich, damit Sie sich für die nukleare Apokalypse eindecken können

HQ

Wenn du schon immer mal eine Reihe von Fallout-Limonaden ausprobieren wolltest, kannst du das jetzt tun, und du musst nicht einmal vorspulen, bis wir alle in Bunkern oder einem verstrahlten Ödland leben, um das zu tun. Jones Soda hat eine neue 12er-Packung mit Fallout-inspirierten Limonadenaromen herausgebracht, die in ausgewählten Costco-Filialen erhältlich sind.

Zum Leidwesen der meisten unserer Leser ist diese 12er-Packung, die vier Flaschen Sunset Sarsaparilla, Nuka-Cola Quantum und Nuka-Cola Grape sowie einen Vault-Tec-Flaschenöffner und eine Sammlung von Verschlüssen enthält, vorerst nur in den USA erhältlich. Selbst wenn Sie in Amerika ansässig sind, wohnen Sie möglicherweise nicht in der Nähe eines Costco, der diese Artikel auf Lager hat.

Auf der Jones Soda-Website können Sie sehen, dass die Ostküste der USA frisch mit diesen nuklearen Limonaden bestückt ist, aber wenn Sie sich nicht irgendwo zwischen Virginia und Maine befinden, könnten Sie Pech haben. Wenn sich diese Zusammenarbeit als beliebt genug erweist, werden wir vielleicht rechtzeitig einen globalen Start erleben.

