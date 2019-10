Fallout Legacy Collection ist verstrahlte Realität

In den letzten Wochen haben mehrere Online-Shops Hinweise zu einer Games-Kollektion namens Fallout Legacy Collection veröffentlicht, nun hat Bethesda die Leaks endlich offiziell bestätigt. Auf ihrem britischen Twitter-Konto gab der Entwickler bekannt, dass Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 (Game of the Year), Fallout: New Vegas (Ultimate Edition) und Fallout 4 (Game of the Year) ab dem 25. Oktober in einer praktischen Sammlung auf dem PC verfügbar sind. Interessanterweise erscheint an diesem Tag auch The Outer Worlds von Entwickler Obsidian Entertainment - die Entwickler von Fallout: New Vegas. Bethesda hat außerdem klargestellt, diese Kollektion nur in England und Deutschland erhältlich sein wird. Glück gehabt.