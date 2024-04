Fallout ist ein kolossaler Erfolg für Amazon Prime geworden

HQ

Sind Adaptionen, die auf Videospielen basieren, das nächste große Ding, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Arcane, The Last of Us und jetzt Fallout waren allesamt große Erfolge, nicht zuletzt die jüngste, die nun das Kunststück geschafft hat, die zweitmeistgesehene Serie aller Zeiten auf Amazon Prime zu werden.

Laut Variety scheint Fallout in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen am beliebtesten zu sein, insbesondere bei Zuschauern aus Großbritannien, Frankreich und Brasilien, wo die Popularität der Serie buchstäblich explodiert ist.

Mit satten 65 Millionen Views in weniger als zwei Wochen übertrumpft nur "Die Ringe der Macht" die reinen Zuschauerzahlen. Kein Wunder also, dass die Serie bereits grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten hat und klar ist, dass Lucys Abenteuer im radioaktiven Ödland fesselnd sind.

Hier in der Redaktion freuen wir uns natürlich auf die zukünftigen Abenteuer, die die zweite Staffel der Serie zusammen mit Lucy, Maximus und Ghoul bieten wird.

Was hältst du von der Serie und worauf freust du dich in der nächsten Staffel?