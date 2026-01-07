Fallout-Fieber kehrt zurück, während die Steam-Spielerzählung zunimmt

HQ

Seit die zweite Fallout-Staffel auf Prime ausgestrahlt wurde, hat sich die Anzahl der Spieler, die die Spiele auf Steam spielen, im Vergleich zu früheren Levels praktisch verdoppelt.

Laut Statistiken von SteamDB stieg Fallout 4 beispielsweise von etwa 20.000 täglichen Spielern auf über 40.000. Fallout 76 hat ebenfalls einen deutlichen Schub erlebt. Die zuvor relativ stabile Spielerbasis von etwa 10.000 bis 20.000 gleichzeitigen Spielern stieg auf rund 30.000 an, fast doppelt so viele wie in den Vorwochen.

Aber es sind nicht nur die neueren Spiele, die an Beliebtheit gewinnen. Auch ältere Spiele haben einen Zustrom erlebt, und Klassiker wie Fallout: New Vegas und sogar Fallout 3 haben ihre gleichzeitigen Spieler deutlich ansteigen lassen.

Dieses Phänomen ist nicht einzigartig für diese neue Fallout-Staffel. Denselben Effekt wurde im Zusammenhang mit der Premiere der ersten Staffel festgestellt, und es ist äußerst deutlich, dass die TV-Serie als starker Anziehungspunkt wirkt.

Wurdest du inspiriert, nach dem Anschauen der TV-Serie zu den Fallout-Spielen zurückzukehren?