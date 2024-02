Fallout enthüllt neue S.P.E.C.I.A.L. Anthology mit allen 7 Spielen

HQ

Bethesda hat soeben eine neue Special Edition der Fallout-Spiele mit dem Titel S.P.E.C.I.A.L. Anthology angekündigt, die alle sieben bisher veröffentlichten Fallout-Spiele enthält, einschließlich der isometrischen Originalspiele.

"Egal, ob du neu bei Fallout von Bethesda Game Studios bist oder nicht zum ersten Mal aus dem Tresor steigst, erhalte einen Crashkurs in Sachen Ödland-Überleben von den Anfängen der preisgekrönten Rollenspielreihe, die 1997 auf der Bildfläche erschien", heißt es in einer Beschreibung auf der Website von Bethesda. Der Preis ist hier nicht aufgeführt, aber Vorbestellungen sind ab sofort bei lokalen Einzelhändlern und auf der Gear-Website von Bethesda für 60 US-Dollar aufgeführt.

Die Anthologie erscheint am 11. April und enthält außerdem eine Miniatur-Atombombe sowie sieben Karten, die die Werte darstellen, die du in den Spielen verwenden kannst. Jede dieser Karten enthält einen Code für deine PC-Version der Fallout-Spiele, also verliere sie nicht!