Fallout Co-Creator verrät, warum es so viele Action-RPGs gibt

Fallout Co-Schöpfer Tim Cain hat verraten, warum so viele RPGs, selbst alteingesessene Franchises, actionorientierter geworden sind. Und wenn du dich fragst, warum jeder RPG-Protagonist jetzt einen Zauberspruch in der einen Hand und ein Schwert in der anderen Hand braucht, dann liegt alles an kaltem, hartem Geld.

In einem Gespräch auf seinem YouTube-Kanal (via Eurogamer) erklärt Cain, dass so viele RPGs den Kampf jetzt als Standardoption behandeln, um Probleme zu lösen, weil es das ist, was sich verkauft. "Das ist offensichtlich. Wenn du ein Unternehmen hast und es versucht, Geld zu verdienen, und es gibt einen Spieltyp, der Millionen von Exemplaren verkauft, und einen anderen, der hunderttausend Mal verkauft, welches wirst du machen, wenn beide genauso viel Zeit und Geld in der Entwicklung brauchen? Deshalb sage ich den Leuten, dass sie mit ihrem Geld wählen sollen", sagte Cain.

"Action-Genres neigen dazu, sich sehr gut zu verkaufen, und damit meine ich, dass Action-RPGs sich irgendwie besser verkaufen als klassische RPGs, obwohl beide gewalttätig sind. Es ist auch einfacher, diese Art von Spielen zu vermarkten. Wenn du dir einen Trailer ansiehst und siehst, wie Leute tatsächlich Dinge tun - springen, klettern, schießen, schlagen - sieht das so aus: 'Wow! Schau dir all die Dinge an, die du in diesem Spiel tun kannst' [...] Es ist schwer, die anderen Dinge zu zeigen."

Dinge wie bedeutungsvolle Dialoge, eine großartige Geschichte, brillante Mechaniken zur Charakterentwicklung sind laut Cain schwieriger in einem Trailer zu zeigen. Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen mit ihrem Wallet abstimmen, und während einige wenige Auserwählte dies nur tun, wenn "DEI" in einem Spiel involviert ist, ist das Abstimmen mit dem Wallet eine großartige Möglichkeit, gegen alles zu protestieren, was man im Gaming nicht mag, von Mikrotransaktionen bis hin zu Mechaniken.