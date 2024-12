Fallout Co-Creator: "Manchmal müssen Gamer ihren Worten Taten folgen lassen"

HQ

Wenn Sie eine Fortsetzung, eine Erweiterung oder einfach nur mehr von einem Spiel sehen möchten, das Sie lieben, müssen Sie sich wahrscheinlich von Ihrem Bankkonto trennen. So funktioniert die Welt eben, und in der mörderischen Spieleindustrie, in der wir heute leben, ist es wichtiger denn je, die Projekte zu unterstützen, die man liebt.

Allerdings führten schon vor Jahrzehnten Probleme mit den Verkäufen dazu, dass Fortsetzungen nie gemacht wurden, wie der legendäre Entwickler Tim Cain in einem Interview mit PC Gamer beschreibt. "Die Leute sagen mir regelmäßig: 'Warum machst du nicht noch ein Spiel wie Bloodlines' oder 'Warum machst du nicht eine Fortsetzung von Arcanum?' Sie sagen: 'Du hast einen Kultklassiker gemacht.' Und ich dachte mir: 'Das Problem ist der Kult-Teil.' Sie verkauften sich nicht gut genug, als dass ein Verlag sagte: 'Oh ja, wir müssen definitiv auf eine Fortsetzung aufspringen.' Es ist also seltsam, wenn Leute zu mir sagen, in einigen Fällen Jahrzehnte später: "Du hättest noch einen machen sollen." Es ist wie: 'Du hättest es kaufen sollen.' "

Es gibt eine Vorliebe für Vampire: The Masquerade - Bloodlines, genug für Paradox, um noch an einer Fortsetzung zu arbeiten, aber es verkaufte sich damals wirklich nicht gut, und Cain glaubt, dass trotz vieler positiver Stimmungen die Spieler manchmal das objektive Maß an Geld nutzen könnten, um ihre Unterstützung zu zeigen.

"Ich hasse es, Dinge so mechanisch zu stellen." sagte Kain. "Aber manchmal müssen Gamer ihren Worten Taten folgen lassen. Wenn ihnen ein Spiel nicht gefällt, sollten sie es nicht kaufen. Wenn sie ein Spiel lieben, sollten sie es kaufen, und dann werden sie mehr von dem bekommen, was sie wollen."

Cain bleibt hartnäckig, dass er den Spielern keine Schuld geben will. "Ich denke einfach, dass der einzige Weg, mehr von dem zu bekommen, was man will, darin besteht, die Dinge zu kaufen, die man will, und nicht die Dinge zu kaufen, die man nicht will. Denn das ist letztlich alles, was die Menschen hören. Wenn ein Spiel herauskommt und eine Million Exemplare verkauft, wird es wahrscheinlich eine Fortsetzung bekommen. Wenn ein Spiel herauskommt und 50.000 Exemplare verkauft, bekommt es keine Fortsetzung."

Stimmen Sie Tim Cain zu?