Fallout bekommt vier richtig coole Filmplakate

Am Wochenende konnten wir dank des ersten Teaser-Trailers endlich einen guten Blick auf Amazons kommende Fallout-Serie werfen. In der Hauptrolle spielt Walton Goggins (Sons of Anarchy, Justified) einen Kopfgeldjäger und Ella Purnell (Yellowjackets) als eine Person, die in Vault 33 lebt.

Freundlicherweise war der Teaser-Trailer nicht das Einzige, was Amazon in den letzten Tagen zu bieten hatte, denn sie enthüllten auch die ersten vier Poster der kommenden TV-Serie (die am 12. April Premiere feiert). Sie zeigen drei der Hauptfiguren sowie den Hund namens CX404. Schaut sie euch unten alle an, es ist definitiv Wallpaper-Material für Fallout-Fans.